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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تتلقي الجرعة الثالثة من فايزر ضد فيروس كورونا

بوسي شلبي
بوسي شلبي

تلقت الإعلامية بوسي شلبي، لقاح فيروس كورونا ، و نشرت صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت بوسي شلبي، علي الصور قائلة:" الجرعة 3 فاكسين فايزر " 

 

تصريحات بوسي شلبي

في سياق آخر، كشفت بوسى شلبى عن سر حرصها الدائم على التواجد فى جميع المناسبات الفنية والمهرجانات، مؤكدة أنها باستمرار تتابع عملها دون عناء أو الحصول على راحة.

 

وقالت بوسى شلبى، خلال لقاء ببرنامج “et  بالعربى”: "وهبت حياتى لعملى لأنى إذا جلست فى منزلى سأنتحر، حيث أننى سأشعر بالوحدة خاصة أنه لا يوجد زوج أو أولاد ولا عائلة. 

 

وأضافت بوسى شلبى: “أنا بخدر نفسي بالشغل عشان أنسى الهم والزعل فى حياتى وأنا دايما بقول بعتبر نفسي زي (أبلة فاهيتا) عروسة بلا روح مهنتها تعمل الشو بتاعها للشغل وأنا كذلك”. 

بوسي شلبي التواصل الاجتماعي فيروس كورونا انستجرام إعلامي الفن

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