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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص اشترك مع آخر في تجارة العملة من خلال تحويلات من الخارج

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصرى – وهو مايعرف بنظام "المقاصة"- ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه.

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "المتواجد حالياً خارج البلاد".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3) ملايين جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية م كافحة الجريمة جرائم الإتجار غير المشروع

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