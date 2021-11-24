داخل ترمس ونعناع.. إحباط محاولة تهريب نصف مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة جرائم التهريب.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ إعتزام أحد مكاتب التصدير ، تصدير رسالة مشمولها "ترمس، نعناع" بإجمالى (440) جوال محملة على سيارة نقل.. بالتلاعب فى مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة المشار إليها.

أسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط عدد من الأجولة بداخلها كمية كبيرة من أقراص لعقار الكبتاجون المخدر بلغت (526,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.