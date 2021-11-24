علي الحجار يحيي حفلاً في الأقصر بحضور قادة القوات المسلحة ووزير السياحة

أحيا المطرب علي الحجار حفل افتتاح نادي ضباط القوات المسلحة بحضور اللواء أركان حرب حسام نجيدة مدير إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة ووزير السياحة والآثار خالد العناني واللواء أركان حرب حسام الخواص قائد الفرقة د.ج.

كما حضر أيضا اللواء أركان حرب طيار يسري قائد المنطقة الجنوبية الجوية واللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية واللواء مدحت النحاس مساعد الوزير والعميد محمد شعبان رئيس إدارة تنمية الموارد.

والحفل من تنظيم وليد منصور بإشراف إدارة الشئون المعنوية وإدارة النوادي وتخلله عرض لمشروع تجديد الفندق في فترة زمنية 45 يوماً يتواكب مع الحدث العالمي افتتاح طريق الكباش بناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتم تجديده وتحديثه في 45 يومًا تحت إشراف اللواء حسام نجيدة.

وبدأ الحفل بفقرة الألعاب النارية لأحمد عصام مع قص الشريط وقدم فقرة استعراضية علي المسرح قبل صعود المطرب علي الحجار الذي حرص علي توجيه الشكر لكل الحضور عقب صعوده علي المسرح وقدم عدد كبير من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني.