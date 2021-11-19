تعليق مفاجئ من علي الحجار على مؤدي المهرجانات وقرار منعهم | فيديو

علق الفنان على الحجار، على قرار منع نقابة الموسيقيين، مؤدي المهرجانات من الغناء في مصر، قائلا: “طلعت موضة من كام سنة إن فيه ناس بقت مؤدية مش مغنية، وبقت ماشية كده، والناس تقبلت الحكاية مع الوقت، والدنيا بقت بتروح في سكة أقل من اللي كنا بنسمعه زمان”.

وأضاف على الحجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “كان الراديو والإذاعة ليها لجنة بتنعقد مرتين فى الشهر من أجل أن تقيم الشعر واللحن، وغير المعتمدين مكنوش بيغنوا فى أى مكان فى مصر، ودا كان شئ عظيم مخلينا طول الوقت عندنا ثقافة وتربية وذوق”.

وأوضح علي الحجار: “السوشيال ميديا دلوقتي محدش يقدر يتحكم فيها، وأى حد من حقه إنه يعمل لنفسه قناة على اليوتيوب وإنستجرام، ويرفع اللي عايزه، ولو احنا قدرنا نخلي لنفسنا سوشيال ميديا لوحدنا زي الصين؛ الموضوع يبقي أفضل، واحنا لما بنسافر أي بلد عربي أو أجنبي، علشان نشتغل هناك؛ لازم جزء من الموسيقيين بتوع البلد ييجوا معاكوا، ففكرة إن الموسيقين هنا في بلدهم مابيشَغلَّهُمش؛ فقرار هاني شاكر إنهم يشتغلوا”.

وأكمل علي الحجار: “فلاشات المهرجانات بيعملوها؛ علشان تقدر تخلي الصوت الوحش حلو، من خلال برنامج على الكمبيوتر، دلوقتي بقا مهندس الصوت هو اللي بيغني”.

وتابع علي الحجار: “23 نوفمبر أولى حفلات مهرجان صعيد مصر، وأنا بحس إني قريب من الإكسندرانية، وبنبسط هناك؛ لأني بحس إنهم عيلتي".