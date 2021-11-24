القائم بأعمال وزير الصحة يعرض آخر مستجدات التعامل مع كورونا محليا ودوليا.. ويؤكد انخفاض معدل وفيات مرضى الفيروس

انخفاض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا في مصر كلما زاد معدل التغطية باللقاح

انخفاض نسبة الوفيات العالية لمن لم يتم تطعيمهم

الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة المعززة لتعزيز المناعة ضد الفيروس للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى

توفير 80.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة عالميا

44.2 مليون جرعة تم تطعيم المواطنين بها جرعات أولى وثانية

تطعيم 876.510 مواطن في مراكز التطعيم المتنقلة بالنوادي ومراكز الشباب والمولات ومحطات المترو



عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.

وطرح الدكتور خالد عبد الغفار نتائج دراسة أجرتها المملكة المتحدة، لمتابعة التأثير المباشر وغير المباشر لبرامج التطعيم على معدل انتشار مرض كورونا المستجد والوفيات، والتي أثبتت أن اللقاح يقلل التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ودرجة انتشاره، ومعدل الوفيات بهذا المرض، لافتا إلى أنه بقياس تأثير برنامج التطعيم ضد مرض فيروس كورونا، على معدل الوفيات في مصر، فقد ثبت أيضاً انخفاض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد، كلما زاد معدل التغطية باللقاح المضاد للفيروس، وفي المقابل كانت نسب الوفيات العالية لمن لم يتم تطعيمهم، وسرد الوزير نسب الوفيات في عدد من المحافظات، والتي تؤكد ما أشارت إليه الدراسة، بارتفاع نسب الوفيات بين من لم يتم تطعيمهم، وانخفاضها بين من حصلوا على التطعيم.

كما عرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف الحالي للتعاقد والتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم توفير نحو 80.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة عالمياً، سواء اللقاحات تامة الصنع أو التي تم جلبها كمواد خام للتصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، ما بين جرعات أولى وثانية.

وأشار إلى أنه تم اختصار الوقت المستغرق لعملية التسجيل لأخذ لقاح كوفيد 19 إلى دقيقتين فقط، كما أشار إلى القيام بالتوسع في أماكن توفير اللقاح، مع زيادة معدلات التطعيم بمختلف المحافظات من خلال الفرق المتنقلة عبر حملة "معاً نطمئن" في مراكز التطعيم المتنقلة، في النوادي، ومراكز الشباب، والمولات، ومحطات المترو، وغيرها، والتي نجحت في تطعيم نحو 876.510 مواطن.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على إطلاق تطبيق باسم "Arrive Egypt" لتسريع وتيرة دخول السائحين، بحيث يقوم السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـPCR أو شهادة تلقي اللقاح، ليتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، فيقوم فريق الحجر الصحي بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة، وذلك تسهيلاً على المسافرين عند دخول البلاد، وتتيح هذه التجربة توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، إلى جانب فرز المسافرين المقبولين قبل الدخول إلى مصر.

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان مقترحاً تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد فيروس “كوفيد 19” باستخدام الجرعة الثالثة المعززة، في ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة، وبالتالي سيتم إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى، مثل: من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.