الأهلي يخصص أتوبيسات لنقل أعضاء مدينة نصر والشيخ زايد للمشاركة في الإنتخاب

حرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر النادى بالجزيرة، وذلك للتيسير عليهم.

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادى.



كما حرصت إدارة النادي على تخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم، ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضًا.