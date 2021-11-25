قشرة الجلد الجاف أبرزها.. ما هي أنواع قشرة الشعر؟

هناك عدة أنواع من قشرة الشعر ولكل منها سبب فريد، يمكن علاج بعض الأنواع بسهولة من خلال إجراء تغييرات على روتين العناية بالشعر أو باستخدام العلاجات المنزلية لقشرة الشعر، قد تتطلب أنواع أخرى من قشرة الرأس أدوية موصوفة من الطبيب، وفقا لما نشره موقع healthline. .

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أنواع قشرة الشعر والأسباب الكامنة وراء كل منها.

-قشرة الجلد الجاف

هذا نوع شائع من قشرة الشعر، تميل إلى الحدوث كثيرًا في أشهر الشتاء حيث يمكن للطقس البارد والتدفئة الداخلية أن تجفف بشرتك ، بما في ذلك جلد فروة رأسك.

قد يؤدي غسل شعرك بشكل متكرر بالماء الساخن أيضًا إلى ظهور قشرة الجلد الجافة.

يمكن أن تتهيج فروة الرأس شديدة الجفاف وتتسبب في تساقط خلايا الجلد، تكون قشرة الجلد الجافة صغيرة وبيضاء، قد تشعر بالحكة في فروة رأسك ، لكن ليس بشكل مفرط.

إذا أصبحت الحكة شديدة ، فقد تكون مصابًا بحالة جلدية أكثر خطورة تتطلب رعاية طبيب متخصص.

للمساعدة في منع قشرة الجلد الجافة ، استخدم شامبو مرطب، أو العلاجات المنزلية مثل تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند ، قد تساعد أيضًا في تخفيف الحكة ومنع جلد فروة رأسك من الجفاف.

-قشرة الجلد الدهنية

توجد تحت سطح الجلد مباشرة غدد تنتج الزهم ، وهي مادة دهنية تساعد على ترطيب بشرتك وحمايتها، عندما تنتج هذه الغدد الدهنية الكثير من الدهون ، يمكن أن تجعل شعرك دهنيًا.

أيضًا ، يمكن أن يتكتل الزيت الزائد معًا ، مما يؤدي إلى تهيج فروة رأسك والتسبب في ظهور قشرة الرأس.

تميل قشرة الجلد الدهنية إلى أن تكون أكبر من قشرة الجلد الجافة، قد تبدو الرقائق صفراء أكثر من البيضاء وقد تبدو أكثر دهنية أيضًا.

التهاب الجلد الدهني هو شكل أكثر خطورة من قشرة الجلد الدهنية، قد يساعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام واستخدام شامبو قشرة الرأس بحمض الساليسيليك في السيطرة على قشرة الجلد الدهنية.

- قشرة الرأس المرتبطة بالفطريات

يوجد نوع من الفطريات الشائعة يسمى Malassezia موجود على جلد كل إنسان، عند بعض الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية تنتج قشرة الشعر أو حالات أخرى ، مثل الأكزيما.

قد يساعد استخدام الشامبو الذي يحتوي على مكونات مثبطة للملاسيزية ، مثل بيريثيون الزنك ، في علاج قشرة الشعر المرتبطة بالفطريات.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ، فإن هذا النوع من الشامبو قد يساعد أيضًا في منع أو علاج حالات فروة الرأس الأخرى ، مثل التهاب الجلد الدهني والصدفية والأكزيما.

قد يساعد أيضًا استخدام زيت شجرة الشاي المخفف أو الشامبو المحتوي على زيت شجرة الشاي في تقليل قشرة الرأس المرتبطة بالفطريات.