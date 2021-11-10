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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 حيل مجربة لعلاج تساقط الشعر ..أبرزه بهذا النوع من الفيتامين

تسلثط الشعر
تسلثط الشعر

تساقط الشعر بعد الولادة مشكلة شائعة تواجهها النساء بشكل  مؤقت فقد تحدث تغييرات في الجسم ،  ومع ذلك يستعيد الشعر صحته  في غضون 3-6 أشهر أو سنة.

يعتبر فيتامين أ أمرًا حيويًا لمنع تساقط الشعر بعد الحمل و يساعد هذا الفيتامين الأساسي في تقوية جذور الشعر ويوفر تغذية عميقة تساعد في نمو شعر صحي.

كيفية التعامل مع تساقط الشعر بعد الولادة


يعد سبب تساقط الشعر بعد الولادة هو  انخفاض حجم الحديد فى الدم إليك مجموعة حيل للتخلص من تساقط الشعر بعد الولادة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

1. نظام غذائي صحي


النظام الغذائي المتوازن مهم للحفاظ على جذور الشعر قوية عليك  إدخال المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي.

 سيوفر هذا ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتكثيف وتقوية الشعر.

 ضعى في اعتبارك أيضًا الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد.

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2. فيتامينات ما قبل الولادة


تعتبر الفيتامينات (خاصة فيتامين أ) من المغذيات الدقيقة الهامة التي تساعد في نمو بصيلات الشعر الطبيعية ووظائف الخلايا المناعية.

 تميل العديد من النساء إلى التوقف عن تناول فيتامينات ما قبل الولادة  وقد يساهم ذلك في تساقط الشعر. 

لذلك ، يوصى بالاستمرار في تناول فيتامينات ما قبل الولادة لبضعة أشهر أخرى لمنع نقصها والتحكم في تساقط الشعر. 

3. الإجهاد


بعد إنجاب طفل ، قد تواجه المرأة ضغوطًا أو قلقًا بسبب عوامل مثل الأعمال المنزلية الإضافية ، والمشاكل المالية ،  قد يؤثر ذلك على نمو الشعر ومنع  تساقطه.

 ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل و يساعد ذلك على موازنة مستويات الهرمونات ومنع تساقط الشعر.

الهرمونات تساقط الشعر بعد الولادة انخفاض مستويات الهرمونات البرولاكتين الولادة

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