ابدأ من اليوم.. روتين لمنع تساقط الشعر في الشتاء

يؤدي جفاف فروة الرأس إلى تكسرها. قد يعاني الأشخاص ذوو الشعر الرقيق من تساقط الشعر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء. لذلك ، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا بشأن تساقط الشعر. قد يجعل الشتاء شعرك يبدو مسطحًا وباهتًا وباهتًا وتحتاج إلى الاهتمام بشعرك أكثر من أي وقت مضى

إذا كنت قد اكتشفت بعض الخيوط الزائدة في فرشاة شعرك ، فهذا لا يعني أنك على وشك الصلع . تمامًا مثل بشرتك ، يمر شعرك أيضًا بتغيير. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في منع تساقط الشعر الموسمي أو التخفيف من آثاره ، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك

إذا كنت قد اكتشفت بعض الخيوط الزائدة في فرشاة شعرك ، فهذا لا يعني أنك على وشك الصلع . تمامًا مثل بشرتك ، يمر شعرك أيضًا بتغيير. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في منع تساقط الشعر الموسمي أو التخفيف من آثاره ، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك

احصل على حواف منتظمة

وفقًا للخبراء ، يجب الحصول على تشذيب منتظم كل 4-8 أسابيع للحفاظ على صحة شعرك. لن يخفف فقط من تساقط الشعر ، بل سيساعد أيضًا على إزالة الأطراف المتقصفة ومنع تلف الشعر. علاوة على ذلك ، سوف يحفز أيضًا نمو الشعر.





التدليك بالزيت الساخن

التدليك بالزيت الساخن هو أفضل علاج عندما يفسد الشتاء شعرك. دلكيه بالزيت الساخن لتقوية وتغذية فروة الرأس وتجعل شعرك لامعا من جديد. زيت جوز الهند خيار جيد هنا.





بخار

يعمل التبخير المنتظم على فتح بصيلات الشعر حتى تتمكن من امتصاص المزيد من العناصر الغذائية. سيساعد على ترطيب فروة رأسك وتقوية شعرك. سوف يحفز صحة الشعر ويجعل شعرك لامعًا وناعمًا.





جفف شعرك في الهواء