غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب أخطاء مباراة الأهلي.. فيديو

قال علي العباسي، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، إن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية واضحة للجميع خلال مباراته أمام الأهلي، الإثنين الماضي.

وأضاف العباسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المحلة استحق خطأ قبل تسجيل هدف الأهلي الثالث، مشيرًا إلى أنه تقدم بخطاب رسمي للجنة الحكام بعد تعرض فريقه لأخطاء تحكيمية خلال مباراة الأهلي.

وأوضح أن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي لا تقل أهمية عن مواجهة الأهلي، خاصة وأن الدراويش فريق قوي وصاحب تاريخ وجماهير كبيرة بغض النظر عن نتائجه الأخيرة.

وتمنى رئيس شركة كرة القدم لغزل المحلة، خروج مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، بالصورة التي تليق بالفريقين، نافيًا وصول عرض رسمي من فيوتشر إف سي لضم عبده يحيى لاعب الفريق.