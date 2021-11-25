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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادثة المانش.. بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون لمكافحة "عمليات العبور المميتة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، مساء الأربعاء، أن لندن وباريس، اتفقتا على الضرورة ”الملحة“ لتعزيز التعاون بينهما لمكافحة ”عمليات العبور المميتة“ التي يقوم بها عبر بحر المانش مهاجرون يحلمون بالانتقال من فرنسا إلى إنجلترا والتي كان آخرها كارثة راح ضحيتها 27 مهاجرا.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الضرورة ”الملحة لتعزيز جهودهما المشتركة لمنع عمليات العبور هذه، وفعل كل ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرض أرواح أناس للخطر“.

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وأضاف المتحدث أن ”الزعيمين كانا واضحين في أن الخسارة المأسوية للأرواح التي سجلت اليوم تمثل تذكيرا صارخا بضرورة إبقاء جميع الخيارات على الطاولة لوقف عمليات العبور المميتة هذه وكسر نموذج العمل الذي تتبعه العصابات الإجرامية التي تقف وراءها“.

وأتى الإعلان عن هذه المكالمة الهاتفية بين جونسون وماكرون في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أن حصيلة المأساة بلغت 27 قتيلا وناجيان نقلا إلى المستشفي وحياتهما لا تزال في خطر.

ويقول صيادون إن مهاجرين بأعداد أكبر من المعتاد غادروا الشواطئ الشمالية لفرنسا للاستفادة من الأحوال الجوية الهادئة في البحر، بالرغم من البرودة الشديدة للمياه.

وقال الصياد نيكولا مارجولي لـ“رويترز“، إنه شاهد قاربين صغيرين في وقت سابق يوم الأربعاء، أحدهما به ركاب والآخر فارغ.

وأضاف أن صيادا آخر اتصل بخدمات الإنقاذ بعد رؤية قارب فارغ و15 شخصا يطفون بلا حراك على مقربة منه، وكانوا إما فاقدي الوعي أو فارقوا الحياة.
 

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