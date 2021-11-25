موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة على ملعب الأهلي We السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من البطولة المحلية.

الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 5 مباريات حاصدا 15 نقطة، بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

قطار الأهلي يسير بسرعة لا يمكن إيقافها حتى الآن في الدوري الممتاز، من أجل تحقيق اللقب الذي ضاع في الموسم الماضي واستقر في قلعة ميت عقبة البيضاء.

الأهلي يخوض لقاء مهما أمام سموحة عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.