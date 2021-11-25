محمد صلاح خارج منافسات جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا تألق عددت من النجوم، ويتنافس على الجائزة 4 لاعبين.

ورغم تألق الرباعي روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو وتوني كروس ومحمد صلاح في مباريات الجولة، لم يتم ترشيحهم.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا



إدين دجيكو، وقد أحرز هدفين في فوز إنتر ميلان على شاختار دونيستك (2-0).

سيباستيان هالير، أحرز هدفين في فوز أياكس أمستردام على فولفسبورج (2-1).

بيدرو جونسالفيس، سجل هدفين وصنع هدفًا في فوز سبورتينج لشبونة على بوروسيا دورتموند (3-1).

إيميل فورسبيرج، سجل هدفين في فوز لايبزيج على كلوب بروج (5-0).