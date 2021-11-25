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أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 5036 شاباً بينهم 64 من ذوي القدرات بالإسكندرية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5036 شاباً ، منهم  64 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11643 راغب عمل منهم 203 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 372  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 403  منشأة،   دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 456 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 131 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، فضلاً عن بحث 194 شكوى .

وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس ، وتم بحث  186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى  مستوفاة ، وتم تحرير 103 محضراً  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 428 منشأة ، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 257 محضراً ، وبحث 160 شكوى عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 36 منحة مولود جديد بمبلغ 93 ألف جنيه ، وإصدار 2349 بوليصة تأمين للعاملين بالمقاولات ، وصرف 80 ألفاً و 178 جنيهاً رعاية صحية لـ 87 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، فضلاً عن تسجيل 75 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 41 ترخيصاً ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد 4 دورات تدريبية في برامج التدريب التحويلي بمراكز التدريب المهني ، استفاد منها 55 متدرباً ومتدربة ، كما قامت باستخراج  1479 شهادة قياس مستوى المهارة ، و1305 رخصة مزاولة الحرفة  .

 

 

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