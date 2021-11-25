بعد يومين من طرحها.. انتي بتاعتي لـ مصطفى جاد تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية “انتي بتاعتي” للفنان مصطفى جاد، نجاحا كبيرا جدا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

الأغنية تحمل مزيجاً بين موسيقى الـ Pop والـ EDM، وهي من كلمات أحمد سرور وألحان مُصطفى جاد وتوزيع موسيقيّ MAZ، أمّا الميكس والماسترينغ فلـ MAZ &LATINO.

وتُعدّ أغنية "إنتي بتاعتي" طفرة موسيقيّة وشكل غنائيّ مُختلف عن كلّ ما سبق وقدّمه مُصطفى جاد كمُلحّن ومُنتج موسيقيّ معروف تعاون مع عدد كبير من نجوم الوطن العربيّ خلال السنوات الأخيرة.

تقول كلمات الأغنية: “إستني بصي هقولك إيه .. اليوم ده عمرك ما هتنسيه .. متضيعيش وقت و يلا .. و اللي هقوله ركزي فيه .. دخلتي دخلة جديدة عليا .. ثبتي قلبي و غفلتيه .. عمايلي في الناس تحصل فيا .. جامد قوي اللي انتي عملتيه .. معلومة عني و فيه إجماع ..أنا عندي موهبة في الإقناع .. و لما أقول إن إنتي بتاعتي”.



وكان مصطفى جاد، قد طرح البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليها قائلاً: “متحمس جدًا جدًا تسمعوا وتشوفوا انتي بتاعتي اول اغنية رسمية ليا في مشوار جديد تماما عليا ببدأوا معاكوا بأنتي بتاعتي ووراها اغاني تانية كتير مشوار الحلم بيبدأ بمزيكا ومواضيع مختلفة اوي كان وراهم سنين تعب وتحضير عشان ارسم شكل موسيقي مختلف وخاص بيا متأكد وواثق هيعجبكم ان شاء الله”.