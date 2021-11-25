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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 9 عمال في حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل، كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبوصالح، نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير  إثر إنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبوصالح، نطاق محافظة، ونتج عن الحادث إصابة 9 عمال من ركاب السيارة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: احمد سيد صلاح، ٢٠ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، واحمد ناصر عبدالفتاح، ٢٤ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعمر محمد شحاتة، ٢٣ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالفقرات العنقية، واحمد خالد سيد، 23 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليسري، ويوسف جنيدي بكري، ٢٢ سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وخالد محمد علي، ٢٧ سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف خالد قرني، ١٧ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليسرى، واحمد جابر عبدالسلام، ٣١ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد عبدالغني، ٣٧ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالكتف الايسر، جميعهم عمال يقيمون بمركز ناصر ببني سويف.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

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