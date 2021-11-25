الرئيس السيسي يوجه بضم جميع قرى مركز أسوان لـ مبادرة “حياة كريمة”

خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي أحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

وخلال التفقد زار الرئيس عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث قامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء علي الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل لنقل أهالي القري المتضررين إليها.

كما التقى الرئيس السيسي بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل. وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية وجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قري مركز أسوان ضمن قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وخلال التفقد زار الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جاري الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

481df352-385f-4f9e-995f-75d85c7ce199

0ae54d33-dcc0-4296-95a6-2615ab6f87d8

1750828d-5275-4456-bf3c-be60ba18b894

daf366d8-1cbc-4210-a4f1-630cbf5186ba

c7b887c4-09ab-47a6-a033-ce0f9d740c4b

cd058161-af9f-403f-9178-a04971ccf409

cb1ff6b0-e169-4a63-8530-80f4878d3a02

e98e8b36-3d62-40fe-82a3-cf76916dcdbb

d493f990-50f2-45b8-84d9-7d2a7a8a38d3

1ecdc60f-b068-4e18-a22d-f4b3d056d1e4

57a05472-b01c-44c6-8a68-93c7d3da88cd

acdc7659-3cab-4b51-b0b4-da76efb75900

f2694e51-2d98-4ce0-ad19-1d92af4f50c7

6ed05b6b-ad9f-4711-8b66-d705ec2ca4b4

60a23a1f-33cf-4e39-a791-fac30c350e66

44e5c33c-e85d-43c6-a576-d49af9be3396

1da01a3a-1a2f-4255-999b-05d4e0be49af

f2283a9e-d37a-4c24-9ef9-0bdc0ace0956

10c34977-702e-466e-8227-8bd0e2d01185

9d39f54d-b93d-4df5-be87-e84c945da1e9