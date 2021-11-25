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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بضم جميع قرى مركز أسوان لـ مبادرة “حياة كريمة”

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في أسوان

خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي أحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

وخلال التفقد زار الرئيس عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة  ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث قامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء علي الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها  وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل لنقل أهالي القري المتضررين إليها.

كما التقى الرئيس السيسي بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل. وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن  قوافل المساعدات  الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية وجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قري مركز أسوان ضمن قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وخلال التفقد زار الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. 

وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جاري الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

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