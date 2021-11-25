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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يستمع لشباب مؤسسة حياة كريمة حول الجهود المبذولة بقرية غرب أسوان

الرئيس السيسى فى
الرئيس السيسى فى غرب اسوان

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح من شباب مؤسسة "حياة كريمة" للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان.

وأكد أحد متحدثى مبادرة حياة كريمة، للرئيس السيسى، أن أزمة السيول بغرب أسوان كان أختبار حقيقة لهم لمواجهة وأدارة أزمة كبيرة مثل سيول أسوان.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم الخميس، بتفقد قرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرًا نتيجة موجة الطقس السيئ، وذلك خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان.

والتقى الرئيس السيسي المواطنين واستمع إليهم خلال تفقده للقرية، وقالت أحدى سيدات قرية أسوان للرئيس:" بفضل الله وبفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور فى قريتنا المتواضعة".

وأكد الرئيس السيسى لأهل أسوان،" أحنا مش هنسيبكم، وهناك ٥٠٠ شقة جاهزين للسكن ومش محتاجين غير شنطة هدومكم فقط".

وتابع الرئيس السيسى، "محدش بيعمل حاجة من عنده، دا من خير مصر".

وقام الرئيس السيسي بزيارة لأحد منازل المواطنين خلال تفقده لـ قرية غرب أسوان المتضررة من السيول.

حياة كريمة قرية غرب أسوان أزمة السيول محافظة أسوان موجة الطقس السيئ

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