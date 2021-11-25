عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفخم 5 سيارات موديل 2021 بالامارات .. صور

افخم 5 سيارات موديل
افخم 5 سيارات موديل 2021 بالامارات

يمتلك السوق الاماراتي للسيارات نخبة قوية من موديلات 2021، حيث تتنوع تلك الطرازات بين السيدان والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والسيارات ذات الأداء الخارق من ناحية التسارع، إلى جانب فئة اخرى تتمع بالفخامة لما تتضمنه من تجهيزات فريدة سواء كانت داخليًا او خارجيًا.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افخم 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق الاماراتي.

1 - كاديلاك سكاليد موديل 2021 

 

تضم السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2021 محرك 8 سليندر 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران 623 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 5.382 متر للطول، وبعرض يببلغ 2.060 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.948 متر.

 

وتبدأ أسعار السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 325 الف درهم وحتى 417.200 درهم للفئة عالية التجهيز.

2 - استون مارتن DBX موديل 2021 

 

 

تحتوي السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 على نظام التنبيه عند مغادرة المسارات وكشف النقاط العمياء، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة لوجود كاميرا خلفية.

 

وتستمد قوتها من محرك 4000 سي سي مكون من 8 اسطوانات، قادر على انتاج 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 4.5 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 836.538 درهم.

 

3 - لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021 

 

زودت السيارة لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021 بمحرك 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، بقوة 360 حصانا، وعزم اقصى للدوران 495 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 209 كم/ساعة.

 

كما تمتلك السيارة قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك اخر بسعة 5000 سي سي، ثماني الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 575 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كم/ساعة، مما تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم في فترة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية فقط.

 

وتبدأ أسعار السيارة لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021 من 4254.985 درهم وحتى 727.335 درهم اماراتي.

4 - بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021 

 

حصلت السيارة على اطلالة السقف المكشوف، مع تعزيزات بالواجهة الامامية تتضمن شكل الشبكات الامامية المميزة، والتي تأتي على الطريقة الخاصة ببنتلي، مع عدة ترقيات داخلية تتضمن المقاعد الفاخرة ذات التحكم الكهربائي وتقنيات التدليك والتدفئة والتحكم في درجات الحرارة، بالاضافة إلى شاشات العرض الداخلية.

 

وتقدم الفئة الاولى من السيارة بمحرك 8 سليندر بقوة 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 770 نيوتن/متر، بينما تستمد النسخة الثانية قوتها من محرك 6 سليندر مكون من 12 اسطوانة، مع قوة تصل إلى 567 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 4.7 ثانية.

 

تقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة سعرية تبدأ من 945 الف درهم وحتى مليون و 200 الف درهم اماراتي.

5 - بي ام دابليو الفئة السابعة موديل 2021

 

تأتي السيارة بمحرك 2000 سي سي رباعي الاسطوانات قادر على انتاج قوة 258 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 326 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

كما امتلكت السيارة قدرات اخرى عالية التجهيز وذلك من خلال محرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، بقوة 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة قدرها 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، وذبلك عبر محرك مكون من 12 اسطوانة، وسعة لترية تقدر بـ 6600 سي سي.

 

وتبدأ أسعار السيارة داخل السوق الاماراتي من 398 الف درهم وحتى 665 الف درهم اماراتي.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 افخم 5 سيارات افخم 5 سيارات موديل 2021 السوق الاماراتي

ترشيحاتنا

أخبار العالم| وسائل الإعلام العالميةعن افتتاح طريق الكباش: ثاني حفل مصري ساحر في عام واحد.. مرشح الإمارات رئيساً للإنتربول

المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات مستوحاة من أفكار المواكب الفرعونية

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

افتتاح طريق الكباش |أغنية تتويج حتشبسوت تزين الحفل والإسكندرية تحتضن الفعالية القادمة

أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ