أفخم 5 سيارات موديل 2021 بالامارات .. صور

يمتلك السوق الاماراتي للسيارات نخبة قوية من موديلات 2021، حيث تتنوع تلك الطرازات بين السيدان والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والسيارات ذات الأداء الخارق من ناحية التسارع، إلى جانب فئة اخرى تتمع بالفخامة لما تتضمنه من تجهيزات فريدة سواء كانت داخليًا او خارجيًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افخم 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق الاماراتي.

1 - كاديلاك سكاليد موديل 2021

تضم السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2021 محرك 8 سليندر 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران 623 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 5.382 متر للطول، وبعرض يببلغ 2.060 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.948 متر.

وتبدأ أسعار السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 325 الف درهم وحتى 417.200 درهم للفئة عالية التجهيز.

2 - استون مارتن DBX موديل 2021

تحتوي السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 على نظام التنبيه عند مغادرة المسارات وكشف النقاط العمياء، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة لوجود كاميرا خلفية.

وتستمد قوتها من محرك 4000 سي سي مكون من 8 اسطوانات، قادر على انتاج 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 4.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 836.538 درهم.

3 - لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021

زودت السيارة لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021 بمحرك 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، بقوة 360 حصانا، وعزم اقصى للدوران 495 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 209 كم/ساعة.

كما تمتلك السيارة قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك اخر بسعة 5000 سي سي، ثماني الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 575 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كم/ساعة، مما تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم في فترة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة لاند روفر رينج روفر سبورت موديل 2021 من 4254.985 درهم وحتى 727.335 درهم اماراتي.

4 - بنتلي كونتينينتال جي تي موديل 2021

حصلت السيارة على اطلالة السقف المكشوف، مع تعزيزات بالواجهة الامامية تتضمن شكل الشبكات الامامية المميزة، والتي تأتي على الطريقة الخاصة ببنتلي، مع عدة ترقيات داخلية تتضمن المقاعد الفاخرة ذات التحكم الكهربائي وتقنيات التدليك والتدفئة والتحكم في درجات الحرارة، بالاضافة إلى شاشات العرض الداخلية.

وتقدم الفئة الاولى من السيارة بمحرك 8 سليندر بقوة 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 770 نيوتن/متر، بينما تستمد النسخة الثانية قوتها من محرك 6 سليندر مكون من 12 اسطوانة، مع قوة تصل إلى 567 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 4.7 ثانية.

تقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة سعرية تبدأ من 945 الف درهم وحتى مليون و 200 الف درهم اماراتي.

5 - بي ام دابليو الفئة السابعة موديل 2021

تأتي السيارة بمحرك 2000 سي سي رباعي الاسطوانات قادر على انتاج قوة 258 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 326 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما امتلكت السيارة قدرات اخرى عالية التجهيز وذلك من خلال محرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، بقوة 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة قدرها 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، وذبلك عبر محرك مكون من 12 اسطوانة، وسعة لترية تقدر بـ 6600 سي سي.

وتبدأ أسعار السيارة داخل السوق الاماراتي من 398 الف درهم وحتى 665 الف درهم اماراتي.