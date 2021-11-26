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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب جامعة الأزهر ينظمون مبادرة للتوعية بخطر المخدرات والإدمان

طلاب كلية التربية
طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة

نظم طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور سيد معوض وكيل كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور وليد عبد الظاهر ، مبادرة طلابية تحت عنوان، " طلاب جامعة الأزهر صفا واحدا ضد الإدمان والمخدرات".

ضد الإدمان والمخدرات 


وأعلن  الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الجهود تقام في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، والذي يحرص على أن يكون في طليعة الصفوف دائما، يتصدي لأي تحديات مجتمعية تواجه شباب الوطن، لافتا إلى أن  " الجهل  والفقر  والمرض " تعد التحدي  الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة.


واشاد نائب رئيس الجامعة بما قام به طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، من جهود توعوية داخل الحرم الجامعي، بهدف تعريف  الشباب وتوعيتهم  باضرار المخدرات، لافتا إلى أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفه في جميع المجالات، لأنهم تعلموا صحيح الدين على أيدي علماء الأزهر الشريف، مما جعلهم محصنين بفضل المولى عز وجل ضد هذه التحديات التي تسعى للنيل من الشباب باعتبارهم رجال الغد وقادة المستقبل، إضافة إلى المحاضرات التوعوية بأضرار المخدرات على صحة وسلامة الجميع، وأيضا توزيع بوسترات توعية داخل الحرم الجامعي. 
جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تقام بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

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قسم العظام بطب الأزهر بدمياط يكرم رئيس الجامعة ونائب الوجه البحري

تكريم رئيس جامعة الأزهر ونائب الوجه البحري

بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، الذي عقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر،والدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات، والدكتور فتحي سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وكان  تحت عنوان: «الجديد والحديث في مجال جراحات الطرف العلوي»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام، برئاسة الدكتور جمال حسني، وحضور الدكتور علاء الزهيري، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام سابقًا. 


قام  الدكتور سمير أحمد الشورى، رئيس قسم جراحة العظام، ورئيس المؤتمر، والدكتور هيثم رشاد مدرس جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، ومنسق عام المؤتمر، بكريم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، ومنحهما درع المؤتمر،. وتوجيه خالص الشكر والتقدير لهما على دعمهما في سبيل إنجاح المؤتمر. 


جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم العظام بطب الأزهر بدمياط تميز بعقد وتنظيم  ورش عمل حول الجديد والحديث في مجال مناظير مفصل الكتف، وأساسيات التثبيت الداخلي لكسور عظام الطرف العلوي، وقد شارك في فعاليات المؤتمر أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، وأطباء جراحة العظام بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

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