الرئيس التشيكي يعود إلى المستشفى بعد ساعات من الخروج منه

أكد مكتب الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان أمس الخميس، أنه عاد إلى المستشفى بعد خضوعه لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

وأوضح مكتب زيمان أنه تم تعليق جدول أعماله للفترة التي سيتلقى خلالها العلاج من المرض في المستشفى العسكري المركزي في براج.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن زيمان، الذي خرج من المستشفى الخميس، خضع لفحص جديد أعطى نتائج إيجابية إلا أنه لم تسجل لدى الرئيس أي أعراض من المرض.

وقضى زيمان، البالغ 77 عاما من عمره والذي يتحرك منذ ربيع 2021 على كرسي متحرك، في المستشفى العسكري المركزي في براغ الفترة من 10 أكتوبر إلى 25 نوفمبر حيث كان يتلقى علاجا من تشمع الكبد.

وأصيب الرئيس التشيكي بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على الرغم من تلقيه، حسب وسائل إعلام محلية، جرعة ثالثة من لقاح ضد المرض.