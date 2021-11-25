إصابة رئيس التشيك بـ فيروس كورونا ونقله إلى المستشفي

ذكرت وسائل الإعلام التشيكية، اليوم الخميس، أن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، نقل إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فأن زيمان، الذي خرج من المستشفى في وقت سابق من اليوم الخميس بعد أكثر من ستة أسابيع لتلقي علاج مختلف، لم تظهر عليه الأعراض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى الجامعة العسكرية في براج، خروج الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، من المستشفى، بعد أن قضى هناك أكثر من شهر ونصف.

وكان زيمان قد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات البرلمانية في مطلع أكتوبر. وبحسب المستشفى، فقد كان يتلقى العلاج إثر إصابته بمضاعفات تتعلق بأحد الأمراض المزمنة التي يعاني منها.

ولكن زمان عاد إلي المستشفي بعد أن ثبتت اصابتة بـ فيروس كورونا المستجد.