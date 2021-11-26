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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إمكانية تغيير البلد المستضيف لكأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

 

أكد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أنه من الصعب نقل بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة خارج الكاميرون وأيضا خارج قارة إفريقيا مؤكدا قدرة البلاد على استضافتها.

وقال المليجي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية "etc": "من الصعب نقل بطولة كأس أمم إفريقيا خارج الكاميرون وخارج القارة مع الاحترام لقطر في البلاد مهتمة للغاية باستضافة البطولة وإقامتها في موعدها".

وتابع: "نترقب مصير كأس أمم إفريقيا ولا نتوقع أن يتم نقلها من الكاميرون، فهناك اهتمام رئاسي بالبطولة وأيضا سيصل وفد رئاسة إلى مصر خلال ساعات للاجتماع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وواصل: "أيضا سيزور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميرون خلال أسبوع أو أسبوعين لمتابعة آخر مستجدات استضافة البطولة".

وأوضح: " أرى أن الكاميرون تعرضت للظلم في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، لكن البلاد لديها القدرة على استضافة الحدث".

وتابع: "نقل بطولة إفريقيا للمرة الثانية خارج الكاميرون ستكون بمثابة معاناة وطنية، والاتحاد الإفريقي طلب نقل مباراة الافتتاح من الملعب المحدد له مسبقا لحين تجهيزه".


وأكد المليجي: "لم يتم طرح فكرة تأجيل بطولة أمم إفريقيا إلى الصيف، ومصر عرض المساعدة في بعض الأشياء لتنظيم البطولة".


وأتم : "بنسبة تفوق الـ90 % الكاميرون ستستضيف كأس أمم إفريقيا".

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