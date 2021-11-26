اتحاد الكرة يقنع المدير الفني للمنتخب بتوفير النفقات بهذا القرار

قال الإعلامي محمد شبانة إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، على إقامة جميع المعسكرات المقبلة للمنتخب في مشروع الهدف الذى تم افتتاحه اليوم.



وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc أن مجاهد يرغب في توفير نفقات المعسكرات التي كانت تقام في برج العرب خلال الفترات الماضية بنقلها لمشروع الهدف.



وتم افتتاح مشروع الهدف بحضور عدد كبير من أسرة كرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي يوم الجمعة المقبل ، وبما يتواءم مع حجم المناسبة التي تأتي على هامش احتفال الاتحاد المصري بمرور مائة عام على تأسيسه.