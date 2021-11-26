شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

كتبت شابة أغرب موقف حدث معها مع خطيبها السابق حينما خرجت معه في المقابلة الأولى لهما، و قام بطلب أغرب طلب منها مما دفعها للإنفصال عنه دون تفكير .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 36 عاما، أرسلت إلى موقف " ريديت"، تتحدث عن أغرب موقف حدث لها مع خطيبها السابق في أول مقابلة بينهما عقب عقد الخطوية .



روت الشابة أنها اكتشفت عيب خطير في شخصية خطيبها دفعها للإنفصال و هو حاجته للإتصال بوالدته و استشارتها في أدق التفاصيل و عدم إمكانيته اتخاذ أي قرار بمفرده .



أشارت الشابة إلى أنها اكتشفت ذلك حينما خرجت معه للمرة الاولى عقب عقد الخطوبة و اتصل بوالدته يستشيرها في تفاصيل الديكور التي اقترحتها خطيبته مما دفعها لرفض فكرة الزواج منه و فسخ الخطوبة .



ذكرت الشابة أن الغريب في الأمر أن الشاب تعجب من طلبها فسخ الخطوبة و كان يعتقد أن الطبيعي أنه يستشير والدته في كل التفاصيل لأنها يعتمد عليها في كل اختياراته .