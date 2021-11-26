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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

صدى البلد

كتبت شابة أغرب موقف حدث معها مع خطيبها السابق حينما خرجت معه في المقابلة الأولى لهما، و قام بطلب أغرب طلب منها مما دفعها للإنفصال عنه دون تفكير . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 36 عاما، أرسلت إلى موقف " ريديت"، تتحدث عن أغرب موقف حدث لها مع خطيبها السابق في أول مقابلة بينهما عقب عقد الخطوية . 

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روت الشابة أنها اكتشفت عيب خطير في شخصية خطيبها دفعها للإنفصال و هو حاجته للإتصال بوالدته و استشارتها في أدق التفاصيل و عدم إمكانيته اتخاذ أي قرار بمفرده . 


أشارت الشابة إلى أنها اكتشفت ذلك حينما خرجت معه للمرة الاولى عقب عقد الخطوبة و اتصل بوالدته يستشيرها في تفاصيل الديكور التي اقترحتها خطيبته مما دفعها لرفض فكرة الزواج منه و فسخ الخطوبة . 


ذكرت الشابة أن الغريب في الأمر أن الشاب تعجب من طلبها فسخ الخطوبة و كان يعتقد أن الطبيعي أنه يستشير والدته في كل التفاصيل لأنها يعتمد عليها في كل اختياراته . 

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شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

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