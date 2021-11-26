عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوازة معقربة .. البوستر الرسمي لمسرحية هنا الزاهد وأحمد فهمي في موسم الرياض

بوستر جوازة معقربة
بوستر جوازة معقربة

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على تطبيق انستجرام، البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة التي تستعد لتقديمها مع أحمد فهمي ضمن فعاليات موسم الرياض. 

جوازة معقربة هو اسم المسرحية التي يخرجها أوتاكا، وهي تأليف وأشعار أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد. 

أكد  الفنان أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه يقوم حاليا بعمل بروفات مسرحيته وذلك تمهيدا لعرضها في موسم الرياض .

أضاف أحمد فهمى :" متحمس للغاية خاصة وانها التجربة الاولى لي في المسرح ؛ وأتمني أن اوفق فيها ".

اختتم :" المسرحية سيشارك فيها ايضا هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت؛ وهم لهم تجارب في المسرح ".

بوستر جوازة معقربة

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم صحة الشائعات التي زعمت خناقته مع الفنان أحمد حاتم بسبب مشاهد الفنان احمد حاتم مع زوجته  هنا الزاهد في فيلم قصة حب، قائلا: "هنا الزاهد وأحمد حاتم لهم أكثر من عمل بعد فيلم قصة حب، ولو أنا مضايق من احمد هخلي مراتي تمثل معاه كل الأعمال دي".

وأضاف الفنان احمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، "مش بضايق لما بيقولوا أحمد حاتم لايق على هنا الزاهد اكثر مني في التمثيل ومش كل حد هيقول حاجة هعمل له قيمة وده كله كلام فاضي"، وعبر عن سعادته حال مشاركته في أعمال مع النجوم كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد حلمي.

وكشف الفنان احمد فهمي، عن أنه أول من يبادر لمصالحة زوجته هنا الزاهد حال الاختلاف بينهم، قائلا: "لما بتخانق مع هنا أنا اللي بصالحها الأول وهنا مسيطرة جدا وأنا غلبان جنبها في البيت، ودي حاجة حلوة بحبها في البيت".

هنا الزاهد احمد فهمي بيومي فؤاد جوازة معقربة موسم الرياض

ترشيحاتنا

فينجادا يكشف عن دوره في اختيار كيروش لقيادة المنتخب الأول

اللجنة العليا للعرض المتحفي: احتفالية طريق الكباش تمت بالبر الشرقي.. فيديو

مشهد مرعب .. قروش تلتهم بعضها في المياه

عجائب قيام الليل .. معجزات لمن أدركها ليلة الجمعة

لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية تسجل حضورا مميزا بمعرض في الرياض

أمريكا تهدد بمواجهة إيران في اجتماع مرتقب لوكالة الطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

سيراميكا كليوباترا يتقدم بمذكره رسمية لرابطة الأندية ضد حكام مباراة الفريق أمام الزمالك

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ