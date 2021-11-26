جوازة معقربة .. البوستر الرسمي لمسرحية هنا الزاهد وأحمد فهمي في موسم الرياض

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على تطبيق انستجرام، البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة التي تستعد لتقديمها مع أحمد فهمي ضمن فعاليات موسم الرياض.

جوازة معقربة هو اسم المسرحية التي يخرجها أوتاكا، وهي تأليف وأشعار أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد.

أكد الفنان أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه يقوم حاليا بعمل بروفات مسرحيته وذلك تمهيدا لعرضها في موسم الرياض .

أضاف أحمد فهمى :" متحمس للغاية خاصة وانها التجربة الاولى لي في المسرح ؛ وأتمني أن اوفق فيها ".

اختتم :" المسرحية سيشارك فيها ايضا هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت؛ وهم لهم تجارب في المسرح ".

بوستر جوازة معقربة

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم صحة الشائعات التي زعمت خناقته مع الفنان أحمد حاتم بسبب مشاهد الفنان احمد حاتم مع زوجته هنا الزاهد في فيلم قصة حب، قائلا: "هنا الزاهد وأحمد حاتم لهم أكثر من عمل بعد فيلم قصة حب، ولو أنا مضايق من احمد هخلي مراتي تمثل معاه كل الأعمال دي".

وأضاف الفنان احمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، "مش بضايق لما بيقولوا أحمد حاتم لايق على هنا الزاهد اكثر مني في التمثيل ومش كل حد هيقول حاجة هعمل له قيمة وده كله كلام فاضي"، وعبر عن سعادته حال مشاركته في أعمال مع النجوم كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد حلمي.

وكشف الفنان احمد فهمي، عن أنه أول من يبادر لمصالحة زوجته هنا الزاهد حال الاختلاف بينهم، قائلا: "لما بتخانق مع هنا أنا اللي بصالحها الأول وهنا مسيطرة جدا وأنا غلبان جنبها في البيت، ودي حاجة حلوة بحبها في البيت".