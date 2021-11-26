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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلالة جديدة من كورونا في دول إفريقية تنذر بالخطر

صدى البلد

أعلنت بريطانيا أنها ستقوم بتعليق الرحلات لدول في جنوب إفريقيا و نامبيا و ليسوتو و بوتسوانا و غيرها من الدول حرصا على رعايا المملكة المتحدة من الإصابة بمتحور كورونا الجديد المعروف بإسم "  b.1.1.529".
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن المملكة البريطانية بدأت في اتخاذ قرارات منع سفر رعايا من و إلى دول جنوب إفريقيا بسبب تفسي متحور كورونا الجديد فيها و خوفهم الشديد من نقله إلى المملكة . 

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و بحسب التقارير الإعلامية في بريطانيا، فإن الجهات الحكومية في بريطانيا تخشى من تفشي أي وباء جديد خاصة أن إحتفالات رأس السنة الميلادية اقتربت و ستكون بؤرة لتفشي الوباء . 


و بحسب ما نشرته الصحيفة أن ذلك المتحور الجديد أقوى من متحور دلتا بأكثر من 30 مرة، فهو يفتك بجهاز المناعة مباشرة ، و وفقا لتقرير الصحة البريطانية فقد تم التاكد إصابة 59 حالة قادمة من دول جنوب إفريقيا و الهند . 


جدير بالذكر أن التقارير الطبية التي تم إرسالها للمطار تفيد بأن أغلب الحلاات التي تم نقلها من جنوب إفريقيا و تخشى المملكة على رعاياها خاصة في الفترة المقبلة لذلك تفكر بجدية منع السفر حتى تمر الإحتفالات بسلام .
 

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