سلالة جديدة من كورونا في دول إفريقية تنذر بالخطر

أعلنت بريطانيا أنها ستقوم بتعليق الرحلات لدول في جنوب إفريقيا و نامبيا و ليسوتو و بوتسوانا و غيرها من الدول حرصا على رعايا المملكة المتحدة من الإصابة بمتحور كورونا الجديد المعروف بإسم " b.1.1.529".

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن المملكة البريطانية بدأت في اتخاذ قرارات منع سفر رعايا من و إلى دول جنوب إفريقيا بسبب تفسي متحور كورونا الجديد فيها و خوفهم الشديد من نقله إلى المملكة .

و بحسب التقارير الإعلامية في بريطانيا، فإن الجهات الحكومية في بريطانيا تخشى من تفشي أي وباء جديد خاصة أن إحتفالات رأس السنة الميلادية اقتربت و ستكون بؤرة لتفشي الوباء .



و بحسب ما نشرته الصحيفة أن ذلك المتحور الجديد أقوى من متحور دلتا بأكثر من 30 مرة، فهو يفتك بجهاز المناعة مباشرة ، و وفقا لتقرير الصحة البريطانية فقد تم التاكد إصابة 59 حالة قادمة من دول جنوب إفريقيا و الهند .



جدير بالذكر أن التقارير الطبية التي تم إرسالها للمطار تفيد بأن أغلب الحلاات التي تم نقلها من جنوب إفريقيا و تخشى المملكة على رعاياها خاصة في الفترة المقبلة لذلك تفكر بجدية منع السفر حتى تمر الإحتفالات بسلام .

