الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز

أعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة في اليمن، الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على جبل مغرم والقرى المجاورة له في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين وحققت تقدمات كبيرة، حيث تمكنت خلالها من السيطرة على جبل مغرم الرأس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز".

وأكد المركز أن "القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين خسائر مادية وبشرية كبيرة"، مشيرا إلى أن "عددا من عناصرهم سقطوا بين قتيل وجريح، فيما فر من تبقى منهم".

ووفق المركز، "عززت القوات الحكومية من سيطرتها غرب تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البُغيل في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة".

ويأتي التطور الميداني بعد يومين من إعلان القوات المشتركة سيطرتها على قرى المنجارة والبراح والخيفة والعكدة والرأس والحناية وقلعة القليلة وقلعة دار الكافر الاستراتيجية والواقعة في منطقة شمير شمال مديرية مقبنة غرب تعز.