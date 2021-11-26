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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لمستقبل خال من العنف ضد النساء.. مكتبة الإسكندرية تضئ باللون البرتقالي .. صور

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أعلنت الصفحة الرسمية لـ هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن اضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي، لمستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. 

ونشرت الصفحة الرسمية لـ هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة صور لمكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي، وعلقت علي الصور كاتبة: “بمناسبة إطلاق حملة ال #16_يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم، أضاءت مكتبة الإسكندرية، ممثلة في برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع #هيئة_الأمم_المتحدة_للمرأة، مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي”.

وأكملت: "وذلك للسنة الرابعة على التوالي كجزء من مبادرة #لوّن_العالم_بُرتقاليًا في إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم". 

وتابعت: “يندرج هذا النشاط في إطار التوسع في برنامج مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات في الإسكندرية، الذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع تسهيل حركة النساء في الأماكن العامة وتمكينهن اقتصاديًا”. 

وجاء في نهاية البيان: “يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومحافظة الإسكندرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة في المدينة وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة”.

 

الصفحة الرسمية لـ هيئة الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي مكتبة الاسكندرية

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