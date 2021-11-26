اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

يوم صناعة السينما للشباب، عبارة عن ورشة مدتها يوما واحدا، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما والمتطلعين للمعرفة، ومن المقرر أن يشارك في فعالياتها مجموعة مختارة من الطلاب بمدارس السينما في مصر، وهي تشمل قسم صناعة السينما، وكلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية، والمعهد العالي للسينما والجامعة البريطانية.

يستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

الخبراء الذين يشاركون في يوم صناعة السينما للشباب، هم مهندس المناظر أُنسي أبو سيف، والمخرج والمؤلف تامر محسن، والممثل آسر ياسين، والكاتبة مريم نعوم، ومصممة الأزياء ريم العدل، والمنتج ومصحح الألوان شريف فتحي، والمحامي خالد العربي، الخبير في الشؤون القانونية بالمجال السينمائي.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نعتز بتنظيم فعاليات (يوم صناعة السينما للشباب) للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، فهذا يتوافق مع سياسة المهرجان الذي يعد بمثابة منصة لاكتشاف وتوجيه صُنَّاع الأفلام الشباب".

فيما علقت ميريام دغيدي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، قائلة: "يوم صناعة السينما للشباب لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الكبير الذي وجدناه من قِبل عدد كبير من أهم صُنَّاع السينما المخضرمين، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات ونقل خبراتهم للشباب الواعد، لذا أتمنى أن يكون يوم صناعة السينما للشباب فعَّالاً في مسيرة هؤلاء الطلاب المختارين".