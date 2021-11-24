شرف كبير.. نيللي تعلق على تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي

علقت الفنانة نيللي، على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة:" فرحت جدا وشعرت بسعادة بالغة نتيجة تكريمي بالمهرجان"، متابعة: اختيار المهرجان لي وتكريمي شرف كبير".

وأضافت "نيللي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مهرجان القاهرة السنمائي من أعرق وأهم المهرجانات، وتكريمي به شرف كبير.

وعلقت على حديث الإعلامي تامر أمين قائلة:" :أنا سمعت كلامك الجميل عني ودمعت من الكلام شكرا ليك".



وفي سياق آخر:أعلن الموسيقار هاني شنودة، اختياره من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لتلحين وتقديم أغنية حفل افتتاح الدورة 43 المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وكتب هاني شنودة تغريدة على تويتر قال فيها: "أعزائي المتابعين.. وحشتوني.. كنت مشغول عنكم لإن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اختارتني لألحن وألعب أغنية افتتاح المهرجان على المسرح".

واستطرد هاني شنودة: "شرف كبير أن أكون واحدا ممن يرحبون بضيوف المهرجان على المسرح وأن اكون أحد فريق العمل الذي يشارك لإنجاح حدث مصري عالمي".



