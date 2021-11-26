يدعو لوالده الراحل .. محمد محمود عبد العزيز من مهرجان القاهرة السينمائي

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، صور جديدة له من علي الريد كاربت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد محمود عبد العزيز من علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، وعلق علي الصور كاتبًا: “من قلب الحدث، ريد كاربت قبل الريد كاربت (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)”.

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ 43 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة 43

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم الأسباني "المسابقة الرسمية" كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، التي تمن المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.



تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.