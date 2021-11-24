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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الحفرة.. شاهد

صدى البلد

أطلق  الفنان عمرو عابد الإعلان الرسمي لفيلمه القصير الحفرة، الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، ويعرض فيلم الحفرة يوم الأحد 28 نوفمبر الساعة 6:00 مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا والإعادة الاثنين 29 نوفمبر الساعة 11:30 صباحاً بالمسرح الصغير والثلاثاء 30 نوفمبر الساعة 03:30 مساءً بقاعة إيوارت الجامعة الأمريكية في التحرير

وقال عمرو عابد عن تجربة صناعة فيلمه الأول: "صناعة فيلم ليست بالسهولة التي تخيلتها قبل خوض هذه التجربة، كممثل أكون مسؤولًا عن دوري فقط، ولكن كمخرج المجهود أكبر بكثير جسديًا وذهنيًا". 

 وتابع عابد "فعليًا لقد تعاطفت مع كل المخرجين الذين عملت معهم بعد تجربتي لهذا الفيلم، ولكن في الوقت نفسه بقدر صعوبة الإخراج بقدر متعته".

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ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

وتعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

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