توك شو

خبير بجامعة بتسبرج : ميثاق القاهرة يضع الأخلاقيات في صدارة نقاشات زراعة الأعضاء

محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد والأعضاء بجامعة بتسبرج الأمريكية، أن مؤتمر ميثاق القاهرة لزراعة الأعضاء يركز بشكل كبير على البعد الأخلاقي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن الميثاق يضع أسسًا واضحة لضمان ممارسة عادلة وآمنة تحترم حقوق المانحين والمرضى على حد سواء.

وأوضح أحمد الصباغ، خلال حوار عبر زووم ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة ام بي سي مصر، أن اللجنة المنظمة حرصت على ألا يكون المؤتمر موجهًا للأطباء فقط، بل شمل مشاركة أبرز المتخصصين في الأخلاقيات الطبية من مختلف دول العالم، وذلك لإتاحة نقاش أوسع وأكثر شمولًا حول القضايا المعقدة المرتبطة بعمليات زراعة الأعضاء.

عمق الإطار الأخلاقي لتبادل الأعضاء

وأشار الدكتور أحمد الصباغ، إلى أن جلسات المؤتمر تناقش بعمق الإطار الأخلاقي لتبادل الأعضاء بين المرضى والمتبرعين، بما يضمن شفافية العملية ويحافظ على قيم الإنسانية، مؤكدًا أن "ميثاق القاهرة" يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل وأكثر أخلاقية لمجال زراعة الأعضاء في المنطقة والعالم.

