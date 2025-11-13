حائز نوبل: لا تعارض بين الاقتصاد وزراعة الأعضاء

قال البروفيسور ألفين روث، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، إن هناك صلة وثيقة ومباشرة بين نظرياته الاقتصادية ومجال زراعة الأعضاء، مؤكداً أن الاقتصاد يلعب دوراً حيوياً في تنظيم وتسهيل عمليات التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة المرضى.

ندرة الأعضاء المتاحة للزراعة

وتحدث ألفين روث، خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، على خلفية مشاركته في مؤتمر طبي بالقاهرة، عن كيفية "تصميم الأسواق"، وهو المجال الذي نال عنه جائزة نوبل، أن يقدم حلولاً فعالة لمشكلة ندرة الأعضاء المتاحة للزراعة.

وأوضح ألفين روث أن علم الاقتصاد لا يقتصر فقط على المال والتكاليف، بل يمتد ليشمل تنظيم تخصيص الموارد النادرة، وتعتبر الأعضاء البشرية من أندر الموارد وأثمنها، وقال: "إن دراسة علم الاقتصاد تنظم عمل الاقتصاد والماليات وتخصيص الموارد النادرة، وعملية زراعة الأعضاء تعتبر عملية نادرة للغاية".

تطوير أنظمة تزاوج بين المرضى

وطبق البروفيسور روث نظرياته في "المطابقة المستقرة" لتطوير أنظمة تزاوج بين المرضى والمتبرعين بالكلى غير المتوافقين، وشرح الفكرة ببساطة قائلاً: "قد تحب شخصاً بما يكفي لتتبرع له بكليتك، ولكنه قد لا يكون متوافقاً معك، في المقابل، قد يوجد زوج آخر من المتبرع والمريض يواجهون نفس المشكلة".

المرضى والمتبرعين

وخلال حديثه، أشار روث إلى أن فريقه ساعد في تطوير برامج تكنولوجية لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية في مصر، وأشاد بالاهتمام الذي تبديه الدولة المصرية لتعزيز مجال زراعة الأعضاء، معتبراً أن هناك تكاملاً بين الاقتصاد والطب يهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع.

وأضاف ألفين روث أن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ومتوسط أعمارهم، وهو ما ينطبق أيضاً على مصر، مؤكداً على أهمية التعاون بين الاقتصاديين والأطباء لتحسين جودة الحياة.