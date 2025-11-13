قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور وتطور إصابة حسين الشحات
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حائز نوبل: لا تعارض بين الاقتصاد وزراعة الأعضاء

البروفيسور ألفين روث
البروفيسور ألفين روث
محمد البدوي

قال البروفيسور ألفين روث، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، إن هناك صلة وثيقة ومباشرة بين نظرياته الاقتصادية ومجال زراعة الأعضاء، مؤكداً أن الاقتصاد يلعب دوراً حيوياً في تنظيم وتسهيل عمليات التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة المرضى.

 ندرة الأعضاء المتاحة للزراعة

وتحدث ألفين روث، خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، على خلفية مشاركته في مؤتمر طبي بالقاهرة، عن كيفية "تصميم الأسواق"، وهو المجال الذي نال عنه جائزة نوبل، أن يقدم حلولاً فعالة لمشكلة ندرة الأعضاء المتاحة للزراعة.

وأوضح ألفين روث أن علم الاقتصاد لا يقتصر فقط على المال والتكاليف، بل يمتد ليشمل تنظيم تخصيص الموارد النادرة، وتعتبر الأعضاء البشرية من أندر الموارد وأثمنها، وقال: "إن دراسة علم الاقتصاد تنظم عمل الاقتصاد والماليات وتخصيص الموارد النادرة، وعملية زراعة الأعضاء تعتبر عملية نادرة للغاية".

تطوير أنظمة تزاوج بين المرضى

وطبق البروفيسور روث نظرياته في "المطابقة المستقرة" لتطوير أنظمة تزاوج بين المرضى والمتبرعين بالكلى غير المتوافقين، وشرح الفكرة ببساطة قائلاً: "قد تحب شخصاً بما يكفي لتتبرع له بكليتك، ولكنه قد لا يكون متوافقاً معك، في المقابل، قد يوجد زوج آخر من المتبرع والمريض يواجهون نفس المشكلة".

 المرضى والمتبرعين

وخلال حديثه، أشار روث إلى أن فريقه ساعد في تطوير برامج تكنولوجية لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية في مصر، وأشاد بالاهتمام الذي تبديه الدولة المصرية لتعزيز مجال زراعة الأعضاء، معتبراً أن هناك تكاملاً بين الاقتصاد والطب يهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع.

وأضاف ألفين روث أن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ومتوسط أعمارهم، وهو ما ينطبق أيضاً على مصر، مؤكداً على أهمية التعاون بين الاقتصاديين والأطباء لتحسين جودة الحياة.

روث جائزة نوبل البروفيسور ألفين روث الاقتصاد حياة المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أسامة فيصل

سيد مرعي يكشف كواليس انضمام نجله للأهلي ويحسم موقف أسامة فيصل

ريال مدريد

بعد غياب 25 عامًا .. ريال مدريد يستعد للعودة إلى البرازيل لمباراة ودية تاريخية

جوارديولا

جوارديولا: مباراة كتالونيا وفلسطين رسالة تضامن وتكريم لأرواح الرياضيين في غزة

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد