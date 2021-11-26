أتوبيسات لنقل أعضاء الأهلي من جراجي التحرير وعمر مكرم لمقر النادي بالجزيرة

خصصت إدارة النادي الأهلي اتوبيسات لنقل الأعضاء من جراجي عمر مكرم والتحرير لمقر النادي بالجزيرة بعد ترك سيارتهم هناك وذلك بمعدل اتوبيس كل خمس دقائق للعمل على راحة الأعضاء خلال الادلاء بأصواتهم في انتخابات النادي التي تجرى اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال الأربع سنوات القادمة.



وقامت الإدارة باستئجار « 4جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة وهي جراجات المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم وساحة نادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات.



على أن يتم تخصيص ساحة نادى المعلمين للأتوبيسات التي تقل الأعضاء ذهابًا وعودة من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد والتي تتحرك بمعدل 15دقيقة على مدار اليوم.



وسيكون مقر انتظار الأتوبيسات أمام البوابات الرئيسية للفرعين، والانتظار في ساحة نادي المعلمين عند الوصول إلى مقر الجزيرة حتى يقل الأعضاء مرة ثانية، لإعادتهم إلي مقر مدينة نصر او الشيخ زايد بعد الإدلاء بأصواتهم.