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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مشاهد مبهرة وموكب مجيد.. الديلي ميل تبرز احتفالية إعادة إحياء طريق الكباش

الديلي ميل تبرز
الديلي ميل تبرز احتفالية إعادة إحياء طريق الكباش

أبهرت مصر العالم أجمع، أمس الخميس، باحتفالية إعادة إحياء طريق الكباش في مدينة الأقصر، جنوبي البلاد مما نال إشادات عالمية من جهات عديدة. 

 

وأبرزت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية على موقعها الرسمي لقطات متنوعة من الحفل الأسطوري واصفة إياها بالمشاهد المبهرة والجذابة. 

ورصدت الصحيفة البريطانية عددا من الفيديوهات والصور التي تبرز جمال الاحتفالية التاريخية مشيرةً إلى استخدام طريق مقدس في الاحتفال  بطول 1.7 ميل تصطف على جانبيه أكثر من 1050 تمثالًا في طريق يزيد عمره عن 3000 عام. 

ونوهت الديلي ميل أن الممشى القديم، المعروف أيضًا باسم طريق الكباش ومسار الآلهة يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في مدينة طيبة، والتي كانت عاصمة مصر في العصور القديمة.

وقال محمد عبد البادي، أحد كبار مسؤولي الآثار المصريين ، إن أقدم الآثار على طول المسار هي ستة مبانٍ بنتها الملكة حتشبسوت، والتي يعود تاريخها إلى عام 1400 قبل الميلاد.

ولفتت إلى أنه كان يتم استخدام المسار المرصوف بكتل من الحجر الرملي كل عام لمهرجان يسمى «أوبت» يقام في الشهر الثاني من مواسم فيضان النيل.

وتشير الكتابة الهيروغليفية على جدران أحد المعابد إلى أن العطلة تميزت بمسيرات وراقصات احتفالًا بالفيضان الغزير الذي تم إحضاره إلى الحقول.

وذكرت أنه بدأت المراسم الجذابة في الساعة 12:30 ظهرًا، حيث أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخروج طبقا لتقليد قديم إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، وهو الدكتور خالد العناني، وزير السياحة المصري. 

 

وخرج المئات من المطربين والراقصين الذين يرتدون الملابس المصرية القديمة و لتقليدية من معبد الكرنك في موكب مجيد شارك فيه البعض حاملين قوارب ذهبية عملاقة على أكتافهم مثلما فعل الكهنة قبل آلاف السنين.

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