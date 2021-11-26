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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو جديد لـ روبي تحتفل بافتتاح طريق الكباش .. وتعلق : فخورة

روبي
روبي

أعربت الفنانة روبي عن فخرها بالحدث الجلل "افتتاح طريق الكباش" في مدينة الأقصر، بعد ترميمه خلال الفترة الماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت روبي عبر حسابها علي "انستجرام" فيديو لها من معبد الكرنك وكتبت :"‏عودة الاقصر مصرية فخورة ‎#طريق_الكباش".


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

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IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٧١٢٥٥
IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٧١٢٤٦
IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٧١٢٤٦
IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٧١٠١١
IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٧١٠١١

 

https://www.instagram.com/reel/CWvWi8FI8-U/?utm_medium=copy_link

الفنانة روبي من معبد الكرنك مدينة الأقصر طريق الكباش رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي افتتاح طريق الكباش

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