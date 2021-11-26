التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي والمحلة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي وغزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة، سجالا بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة.

وتبادل الفريقين الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم دون اهتزاز شباك أحدهم في ظل الدعم الجماهيري المتواجد باستاد الإسماعيلية.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود رضا ، محمد فتح الله ، معاذ الحناوي ،يحيي حامد ، ايهاب سمير ، احمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، احمد عفيفي ، باولن فوافي ، حميد ماو، عبده يحي،



بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس مرمى .. محمد فوزى.

خط الدفاع .. عبد الله جمعة – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى.

خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف – محمود دونجا و محمد الشامى – أحمد مدبولى.

خط الهجوم : شكرى نجيب.