ماكرون يزور السعودية والإمارات وقطر في ديسمبر

قال قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور الإمارات وقطر والسعودية يومي 3 و4 ديسمبر.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بابا الفاتيكان للمرة الثانية خلال ولايته الرئاسية التي تستمر خمس سنوات.

وقال الفاتيكان، إن ماكرون وصل الساعة الحادية عشرة صباحا إلى المقر البابوي وتحدث مع البابا لمدة ساعة.

وأهدى ماكرون إلى الحبر الأعظم كتابا حول سيرة إينياس دي لويولا مؤسس الرهبانية اليسوعية التي يتحدر منها البابا الأرجنتيني، وكتابا ثانيا بعنوان "إنيجو" لعضو الأكاديمية الفرنسية فرانسوا سورو.

وقال إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي إن "التحدث مع البابا والحضور لمناقشة العديد من القضايا الدولية كان في غاية الأهمية".

وتحدث الرئيس الفرنسي عن إدارة أزمة الهجرة، واصفا رؤيته بأنها "إنسانية لكن بقواعد"، مشددا على ضرورة "وجود سياسات تعاون مع دول الموطن والعبور لتلافي هذه الخسائر".