مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب التدوير وآخر تطورات حالة الشناوي

أكد الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى نادي بيراميدز على جاهزية حراس مرمى الفريق للمرحلة المقبلة، ومواجهة إيه إس مانياما الكونغولي الهامة، في لقاء ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، موضحا أن الحراس يسيرون بخطى ثابتة سواء شريف إكرامي أو مهدي سليمان، وكذلك أحمد دعدور الغير مقيد أفريقيا، والثنائي الشاب يوسف نادر وعبد الرحمن أيمن، في انتظار عودة الحارس الكبير أحمد الشناوي من الإصابة بالرباط الصليبي.

أوضح مصطفى كمال أنه في ظل وجود حراس على أعلى مستوى في النادي يحرص الجهاز الفني دائما على تجهيزهم من خلال الدفع بهم في مباريات الدوري والكونفدرالية، وخوفا من حدوث إصابات مفاجئة بسبب تلاحم المواجهات الأخيرة، تم الدفع بإكرامي والمهدي في اللقاءات الماضية ليكون الثنائي على أتم استعداد وجاهزية، والأمور تسير بشكل جيد والفريق هدفه هذا الموسم المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها وبالتالي لابد أن يكون الجميع جاهزا بأي صورة ممكنة.

وعن أحمد الشناوي أكد مدرب الحراس أنه يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي للعودة من عملية قطع الرباط الصليبي ومر قرابة ٤ أشهر بعد الجراحة ويجري التأهيل بصورة مستمرة، وقريبا سيعود للمشاركة مرة أخرى في ظل أهمية وجوده مع بقية المجموعة، ولكن لا يتعجل في عودته حتى يتعافى تماما ويصبح جاهزا بنسبة ١٠٠٪؜ ليشارك في المباريات من جديد.

