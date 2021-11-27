جنود خلف الكواليس.. أحمد عصام يكشف سر الألعاب النارية في حفل طريق الكباش

خطفت سماء مدينة الأقصر الأنظار اثناء افتتاح حفل طريق الكباش مساء أمس الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في عرض أبهر العالم.

ويسلط موقع صدى البلد الضوء على الجنود المجهولة التي خلف الكواليس والذين عكفوا على اقامة وتنظيم الحدث من إضائة وأللعاب نارية وفرق استعراضية.

وفي حديثه لصدى البلد، قال احمد عصام، المهندس المسؤل عن تنظيم الألعاب النارية في الحفل " شرف وفخر كبير لينا اننا ساهمنا في حدث عظيم زي دا، وبحضور فخامة الرئيس السيسي"

وأضاف " استغرق الاعداد للحفل عامين مستمرين لحد ما تم تبليغنا بالموعد النهائي بدأنا في اعداد الخطوط العريضة للشكل النهائي"

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طريق المواكب الملكية والمعروف بـ طريق الكباش بعد انتهاء عمليات تطويره ويحتوي على 1057 تمثالا، وتم إعلان الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وحضر الاحتفال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وما يقرب من 20 وزيرًا وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب.