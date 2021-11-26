سموحة يتألق في أولى مباريات دوري السوبر لكرة السلة رجال

حقق الفريق الأول رجال لكرة السلة، فوزا بنتيجة 80- 56 بقيادة فادي هاني، على نظيره فريق طنطا في أولى مباريات دوري السوبر، بدور الـ16.



وشهدت المباراة 4 أشواط من الأداء المتميز من فريق نادي سموحة فجاءت نتيجة الشوط الأول 27-6 واستمر الفريق على نفس وتيرة الأداء بنتيجة شوط ثاني 46- 26 وشوط ثالث 61-37.



وتلقى اللاعبون دعما كبيرا طوال المباراة، بحضور عضوة مجلس الإدارة المهندسة إيمان جابر.

ويضم الجهاز الفني، أحمد عبدالمطلب مدربا عاما، ومحمد رزق مدربا، وشادي باسم مخطط أحمال، ومحمد زكريا إداري الفرقة، وحمادة عبدالعزيز فني مهمات ومصور، والدكتور مروان النجار طبيب الفريق.