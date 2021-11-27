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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فزع بالأسواق العالمية..4 عوامل ساهمت في الهبوط الحاد.. وهذا تأثيره على البورصة المصرية

صدى البلد

كشف محمود عطا مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية عن 4 أسباب عززت من موجة الهبوط العنيف بأسواق المال العالمية، على رأسها السوق الأمريكية يتبعها الأوروبية والآسيوية مع نهاية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر 2021. 

وأوضح أن أهم تلك الأسباب، الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في هذه الأسواق خلال الفترات الماضية وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تشهد موجة عمليات تصحيح حاد من الناحية الفنية، مبينا أنه بالنظر إلي مؤشر الداو جونز الأمريكي نجد أنه صعد من مستويات 18000 نقطة وصولاً لقرابة مستويات 36000 نقطة آي ما يوازي صعود بنسبة 100٪ وكذلك أسواق أوروبا وبعض الآسيوية والخليجية والتي صعدت بنسب تجاوزت 50٪.

وأضاف: من الطبيعي أن تشهد عمليات تصحيح عنيفة لمعاودة الصعود مرة أخري لافتا إلى أن التصحيح الفني العنيف لمؤشرات الأسهم العالمية الذي شهدناه أمس الجمعة جاء مع وجود العامل الثاني وهي التخوفات التي زادت ببعض الدول العالمية من متحور كورونا الجديد "بتسوانا " القادم من أفريقيا.

وتابع: هناك عامل ثالث عزز من ذلك الهبوط العنيف وهو ارتفاع معدلات التضخم عالميا وحالة الارتباك التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب ذلك مع الترقب لتغير السياسيات النقدية من قبل البنوك المركزية.

وأشار إلى أن العامل الرابع الذي ساهم في ذلك الهبوط التراجع القوي لأسعار النفط بنسب تقترب من 7% مع اندلاع خلافات بشأن سياسيات الإنتاج بين أوبك بلس والولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى المستهلكة والتي قررت مؤخرا استخدام الاحتياطي الاستراتيجي وسط ترقب اجتماع منظمة أوبك العالمية يوم 2 شهر ديسمبر القادم.

وعلى مستوى البورصة المصرية، يتوقع عطا أن تأثير موجة الهبوط التي تشهدها الأسواق العالمية علي البورصة المصرية سيكون طفيفا ولن يمتد لأكثر من جلسة أو جلستين.

وبين أن ذلك لعدة أسباب أهمها أن السوق المصري أسعار أسهمه المدرجة مازالت عند مستويات متدنية ولم تواكب موجة الصعود التي شهدها العالم بداية من مارس 2020 وحتى الآن بخلاف الهبوط العنيف الذي حدث بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية.

ويري عطا أن تأثير موجة الهبوط الحالية بالأسواق العالمية علي المؤشر الرئيسي egx30 سيكون محدود جدا، أما بالنسبة لمؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فلن يتأثر خلال الفترات القادمة بل سيشهد أداء إيجابي  نظراً لما شهدته أسهم مؤشر السبعيني من موجة هبوط عنيفة نتيجة للضغوط البيعية الحادة بسبب إلغاء العمليات مؤكدا أن السوق المصري ما يزال به فرص استثمارية جيدة في ظل هذه الأسعار المتدنية علي المدى المتوسط والطويل.

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