سحر عبدالحق تشيد بإفتتاح مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف

أشادت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة السابق بإفتتاح مشروع الهدف للمنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى حضور السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

أكدت الدكتورة سحر عبدالحق أن إفتتاح مشروع الهدف يأتي فى إطار المجهود الكبير المبذول من جانب المسئولين عن الرياضة المصرية من أجل الإنتهاء من ظهور الصرح الكبير وخروجه إلى النور.

إستطردت الدكتورة سحر عبدالحق: مركز المنتخبات الوطنية فى مشروع الهدف بمدينة 6 اكتوبر يضم فندق علي اعلي مستوي وملاعب وصالات جيم مما سيعود بالنفع علي الكرة المصرية حيث اعداد المنتخبات بمختلف أعمارها السنية.

يذكر أن الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد. الكرة السابق شاركت بحضور حفل افتتاح مقر اتحاد الكرة المصري الجديد بمدينة السادس من اكتوبر بحضور السيد انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والسيد موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمهندس هاني ابو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة من المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

إنفانتينو يفتتح مشروع الهدف

يذكر ان السويسرى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا شارك بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف والمهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المقر الجديد للاتحاد المصري ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر .

حضر حفل الافتتاح أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للكاف.

كما حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقين وعدد من نجوم ورموز كرة القدم المصرية.

أقيم على هامش الافتتاح مباراة استعراضية على أحد ملاعب مركز المنتخبات شارك فيها عدد من ضيوف مصر.

وكان الاتحاد المصري قد قرر عام 2016 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بناء مركز للمنتخبات الوطنية على أحدث النظم العالمية ومقر جديد للاتحاد المصري في مدينة 6 أكتوبر ، وهو المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد في ديسمبر من العام نفسه ، حيث انطلق العمل به في مطلع عام 2017 بمساهمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا الحدث هو أفضل احتفال بمرور مائة عام على تأسيس الاتحاد المصري وتستشرف به الكرة المصرية المائة عام المقبلة وفق أحدث النظم العالمية في كرة القدم.

وقال : إننا اليوم نقفُ بكل شموخ ونحن على أعتابِ المائة عامٍ الثانية في تاريخ الاتحاد المصري متسلحين بكل ما يتخذُه العالمُ الحديث من أدواتٍ .. تحقق نهضةً حقيقية لكرة القدم المصرية وتتواكب مع الجمهورية الجديدة التي وضع لبنتَها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وتسهر على تنفيذِ قِيَمِها كلُ مؤسساتِ الدولة في ملحمةٍ يشهدُ لها العالم على عراقةِ هذا الشعب العظيم وإصرارِه على بلوغِ أهداف الجمهورية الجديدة.

كما وجه رئيس الاتحاد المصري في كلمته التحية لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العملاق من مؤسساتنا الوطنية والاتحاد الدولي لكرة القدم ولكل من عمل وتعب وسهر على اكتمال هذا المشروع الضخم.



