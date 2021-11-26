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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر تنعش خزينة الجبلاية ومجاهد يطلب المزيد

صدى البلد

 
قال الإعلامي محمد شبانة  أن  اتحاد الكرة المصري تسلم مبلغ 750 ألف دولار من اللجنة المنظمة لكأس العرب في قطر الأسبوع المقبل، وهي مكافأة المشاركة لكل منتخب من المنتخبات العربية المشاركة في الحدث.


وتمنح اللجنة المنظمة مكافأة المشاركة فور وصول المنتخبات إلي الدوحة، وهناك مكافأة جديدة لكل دور من الأدوار الإقصائية مليون دولار لدور الثمانية وومليون ونصف للمربع الذهبي و2 مليون للمركز الثالث و3.50 مليون للوصيف و5 مليون للفائز باللقب.


وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc  أن أحمد مجاهد يرغب في استمرار المنتخب أكبر فترة ممكنة هناك، من أجل زيادة المقابل المادي خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بعدما أصبحت الرابطة هي التي تحصل على جميع غرامات وعقوبات الدوري.


ويستهل المنتخب المصري، مشواره في كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان ضمن المجموعة الرابعة علي أن يلتقي أمام السودان في الرابع من نفس الشهر ويختتم مبارياته بالدور الأول بلقاء الجزائر في السابع من ديسمبر.

اتحاد الكرة أحمد مجاهد السودان اتحاد الكرة المصري المصري الجبلاية المنتخب المصري

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