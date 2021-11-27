وفد من الأزهر الشريف في زيارة لأديرة بني سويف

في اطار علاقات المودة والمحبة والزيارات المتبادلة بين رجال الدين المسيحي ورجال الازهر والاوقاف قام وفد مكبر من رجال الدين الاسلامي براسة الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف واستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الازهر وبحضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر وضم الوفد ايضا فضيلة الشيخ رمضان عزام وفضيلة الشيخ عصام رياض وفضيلة الشيخ عبد الناصر طه، امام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة ناصر وفضيلة الشيخ احمد بدوي مشرف لجنة الفتوي وفضيلة الشيخ خلف اسماعيل والاستاذة هالة سيد مسئول العلاقات العامة ومنسق المنظمة المصرية لخريجي الازهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة.



بزيارة دير القديس العظيم الانبا بولا بناصر بمحافظة بني سويف حيث كان في استقبالهم القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا بناصر والقمص اسطفانوس الانبا بولا والقمص يونان الانبا بولا والقس اليشع فتحي والقس بيجول ناجي رعاة كنيسة الشهيد العظيم بناصر .

كما قام الوفد بزيارة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر حيث كان في استقبالهم القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر

واكد الجميع خلال اللقاء وقوفهم خلف القيادة السياسية التي تخطو بمصر خطوات كبيرة للأمام في كافة المجالات وان المجتمع المصري علي وعي تام بمحالات زرع الفتن المفتعلة لإيقاف مسيرة التقدم والنجاح ا وان محاولاتهم بآت وستبوء بالفشل دائما بل ان محاولة احداث الفتنة الاخيرة زادت المودة والمحبة بين نسيج الوطن الواحد من المسلمين والاقباط.