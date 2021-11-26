نموذج محاكاة لـ مجلس النواب لطلاب جامعة بني سويف

نظمت جامعةُ بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة نموذجاً لمحاكاةِ مجلس النواب لطلاب كليات الجامعة، حيثُ شارك في النموذج أكثر من ألف طالبٍ وطالبةٍ وقد تم افتتاح باب التقدم له لمدة خمسِ أيامٍ علي التوالي.

أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الجامعةَ تقومُ بتدريبٍ وتأهيلٍ للطلاب علي شاكلة هذه النماذج؛ إيماناً منهابالدور التاريخي والمؤثر لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية منذ نشأته، وتعمل الجامعة علي نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب الواعد الذي يُعدُّ وقودَ المستقبلِ، لذا فإن الهدفَ الرئيس لإقامة هذا النموذج هو إلمام الشباب بآليات العمل البرلماني.

أشار الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب أن الجامعة والكلية يقومان بشكلٍ مستمرٍ علي تدريب الطلابِ علي المشاركة بفاعلية داخلَ المجتمعِ حيثُ إن نموذج محاكاة مجلس النواب المصري يتيح الفرصة لطلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع المصري ويوفر فرصةً لهم في تحديد أولويات المجتمع.

وأضاف الدكتور قياتي عاشور المنسق العام والمشرف الأكاديمي علي النموذج أن النموذج يعد أحدَ أنواع التدريب التأهيلي لطلاب الجامعة ويهدف بالأساس الي تعريفهم وتزويدهم بآليات عمل مجلس النواب المصري بجانب اكتساب طلاب الجامعة المهارات الأساسية ورفع قدراتهم؛ لتمهيدهم للمشاركة بشكل فعالٍ في الحياة السياسية والمجتمعية لمواجهة تحديات المستقبل.

وقال الدكتور عماد البنا منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب أن النموذج يقوم علي محاكاة فعلية لجميع فاعليات البرلمان من حيث عدد اللجان وتدريب الطلاب علي أدوات الرقابة البرلمانية؛ مما يساعدهم علي محاكاةٍ فعلية لكل ما يحدث داخل البرلمان المصري.

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