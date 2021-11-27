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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ.. عودة زقاق المدق على مسرح البالون

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

يستعد فريق عمل مسرحية زقاق المدق لأستأنف العرض مرة أخرى خلال الفترة القادمة على مسرح البالون بالقاهرة . 

مسرحية زقاق المدق تم عرضها لمدة شهر على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.

مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية .

دور احداث قصة زقاق المدق في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

زقاق المدق مسرحية زقاق المدق الأديب العالمى نجيب محفوظ روايات نجيب محفوظ محسن محيى الدين منطقة الحسين

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